Nóg een dag schaatsen op Vennepse baan dankzij nachtwerk fanaten: 'Zitten wel gaten in'

Meer dan twee nachten vorst hebben ze in Nieuw-Vennep niet nodig. De lokale ijsclub zorgde er daar voor dat de jeugd gistermiddag heerlijk kon schaatsen. Ook vandaag kunnen kinderen en hun ouders weer het ijs op.

In Nieuw-Vennep wordt fanatiek geschaatst - NH Nieuws

Voorzitter John van der Meij van IJsclub Nieuw-Vennep is door het dolle heen. Met een stoet schaatsende kinderen achter zijn ijsdweiler aan maakt hij het ijs telkens weer mooi glad. "We zijn al weken aan het voorbereiden. Dit is een open baan waar een hele hoop bomen omheen staan. Alle bladeren en takjes moet je weghalen", legt hij uit hoe de vereniging te werk gaat.

Afgelopen zaterdag is het evenemententerrein onder water gezet om er een schaatsbaan van te maken. Fanatiekelingen hebben daarna meerdere nachten achter elkaar water bijgespoten. Het was het waard: alle bestuursleden staan langs de kant te genieten van de plezier makende kinderen.

Wakken

De 7-jarige Janou probeert zo hard mogelijk te schaatsen, terwijl ze een stoel vooruit duwt. "Maar ik kan het misschien ook wel zonder hoor!", roept ze. Even verderop laat Lars (14) zien wat hij kan. "Er zitten wel wat gaten in en af en toe is het ijs blubberig", deelt hij zijn ervaringen.

En inderdaad: even verderop steekt het gras alweer boven de ijslaag uit en komen de kinderen een paar zorgvuldig afgezette wakken tegen. "Door de zonneschijn wordt het aan die kant moeilijk. Daarom zetten we ook pionnen neer. Maar daar wordt vannacht weer gewerkt", zegt Van der Meij opgewekt.

Want terwijl de Vennepse jeugd op één oor lag, gingen de mannen van de Vennepse ijsclub vannacht weer met water in de weer. Daardoor kan er ook vandaag weer worden geschaatst.