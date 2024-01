Amsterdammer (40) aangehouden voor omverrijden voetganger met elektrisch stadskarretje

Bij een wilde rit met een elektrisch stadskarretje op de Amsterdamse Leliesluis ging het vanmiddag mis. Op beelden die mediapartner AT5 kreeg toegestuurd is te zien hoe de bestuurder van een elektrische brommobiel een man omver rijdt en over zijn benen heenrijdt. Daarna knalt hij ook nog tegen een fietser aan voordat hij er in volle vaart vandoor gaat.

Wonderbaarlijk raakte er niemand gewond bij de dollemansrit. De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. De Amsterdamse politie laat weten een 40-jarige man uit Amsterdam te hebben aangehouden.

Voorafgaande ruzie

Volgens de omstander die het filmpje maakte zou aan het incident een ruzie vooraf zijn gegaan tussen de bestuurder en de man die over zijn benen wordt gereden. Die laatste zou eerder met zijn fiets in botsing zijn gekomen met het autootje. De omstander zegt dat de bestuurder vlak voor de aanrijding nog heel hard schreeuwde: "You destroyed my car", oftewel: je hebt m'n auto kapotgemaakt.