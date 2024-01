Zaanse Sam 'kite-schaatste' en stuntte vandaag door de Kalverpolder

Normaal is de Sam de Lorm uit Zaandam kitesurfend te vinden op het water, maar vandaag had hij een ander idee. "Op het ijs werkt het even goed", legt hij uit. "Of misschien wel beter."

Spijbelen

Met flinke snelheid en souplesse racet Sam de polder door. Als het even kan, springt hij ook nog meters de lucht in. Om te stunten of om hier en daar een wak te ontwijken. "Het is gewoon adrenaline", vertelt hij enthousiast. "Ik heb er heel lang op gewacht en nu kan het eindelijk weer."

Dit allemaal onder toeziend oog van een duidelijk trotse vader. Zijn vader slaat het kite-schaatsen wel nog even over. Eigenlijk is het ook helemaal niet de bedoeling dat hij op het ijs is. "Ik ben aan het spijbelen", geeft hij toe. Hij is directeur van het Singer Laren museum in Hilversum en is vandaag stiekem wat eerder vertrokken om naar zijn zoon te kijken. "Dus niet verder vertellen!"