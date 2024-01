Zo trotseerden Noord-Hollanders vandaag het ijs en de kou

Met de kou van de afgelopen dagen, lijkt de winter toch echt te zijn begonnen in de provincie. Voor sommigen is dit het startschot voor de winterpret, anderen zien de kou liever gaan dan komen. Door de heel Noord-Holland ging iedereen op zijn eigen manier om met de kou. NH verzamelde de leukste beelden.

Op de meren, vaarten en sloten was het vandaag nog te gevaarlijk, maar bij sommige ijsclubs kon er vanmiddag toch echt geschaatst worden op natuurijs. In Sint-Pancras bijvoorbeeld, daar werd vandaag al volop geschaatst. "We hebben een gemiddelde dikte van vijf tot zes centimeter en dat is voldoende", aldus ijsmeester Coen Koning.

Ondergelopen speeltuin

Ook in Purmerend en Middelie stond mening inwoner vandaag te trappelen om de ijzers onder te binden. "Dit is toch fantastisch", vertelde een enthousiaste ijsmeester Wim Derks.

In IJmuiden speelden de kinderen vandaag ook op het ijs. Niet op een ijsbaan maar 'gewoon' in de speeltuin. Die was namelijk volledig ondergelopen met water en veranderde door de vorst in een ware ijs-speeltuin.

In de Zaanse Kalverpolder ging het er vandaag wat extremer aan toe. Met zijn kite in de hand en ijzers onder de voeten gleed de Zaanse Sam vandaag de Kalverpolder door. Ook voor wat stuntwerk draaide hij zijn hand niet om.

Weg zoeken in de kou

Niet iedereen weet zo goed om te gaan met de lage temperaturen. In Landgoed Hoenderdaell, een dierentuin, schrokken met name de exotische dieren van de kou. Werk aan de winkel dus voor de verzorgers. "Heel wat dieren moeten letterlijk uit hun buitenverblijf gepakt en naar binnen gezet worden", vertelt dierenverzorger Daphne Pels.

Bij wie het schaatsen wel in het bloed zit, is Sjaak Bakker van de ijsvereniging in Wervershoof. Hij keek vandaag tevreden toe hoe jonge inwoners van Wervershoof hun weg vonden over het ijs. Het ijs is volgens Bakker nu nog te dun voor de volwassen schaatsers. "Wellicht dat dat morgen kan."