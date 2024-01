Ov-problemen Noord stapelen zich op: nog 3 dagen geen metro en 5 ponten uit vaart gehaald

Het water uit de tunnel is inmiddels zo goed als weggepompt en het GVB is gestart met het schoonmaken van de tunnel. Daarna gaat het vervoersbedrijf de schade in de tunnel analyseren en beoordelen wat nodig is om veilig te kunnen rijden. De verwachting is dat er tot en met zaterdag geen metro rijdt tussen Centraal Station en Noord. Er worden pendelbussen ingezet om reizigers toch op weg te helpen.

Geen pont naar Zeeburgereiland

Daarnaast zijn dus uit voorzorg vijf ponten uit de vaart gehaald. Vorige week ging op IJveer 61 het brandalarm af toen de pont bij de Buiksloterweg lag. Dat gebeurde omdat een condensator in het elektrisch systeem te heet was geworden en deels was gesmolten. Dat begon te roken. Naar aanleiding daarvan werd besloten om de ventilatiesystemen op vier andere ponten te vervangen.

De pont waar het brandalarm afging behoort tot de zogenoemde 60-serie. Van de zeven ponten van die serie kunnen er twee blijven varen. Een van de vijf is vrijdag terug, de anderen liggen er tot in elk geval zaterdag uit.