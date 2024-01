Knap staaltje omdenken: deze speeltuin liep onder water, dus is het vandaag een ijsbaan

Als de speeltuin onder water staat, ga je er waarschijnlijk niet heen. Als het vriest al helemaal niet. Maar wat als die twee zaken tegelijk gebeuren, zoals vandaag bij De Veilige Haven in IJmuiden? Dan ga je er schaatsen. Dat was voor het eerst in 93 jaar bestaan. En zo zijn we, volgens een trotse vader, in deze video misschien wel getuige van de 'de jongste schaatser van Nederland'.