Bijzonderste 'gast' op nieuwjaarsreceptie Medemblik is gestolen koning Radboud

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Medenblik was deze avond een bijzondere 'gast' aanwezig. Tientallen bezoekers genoten van een schilderij van Koning Radboud. Waarom is dat bijzonder? Het schilderij werd begin september gestolen uit het voormalige stadhuis van Medemblik. Nu is het werk terug om te aanschouwend, al is nog niet bekend waar het uiteindelijk komt te hangen.

Peter Swart en Mark Raat deden onderzoek naar Radboud - Foto: Michael van der Putten/NH Media

"Ik was er echt kapot van", reageert erfgoedwethouder Jeroen Broeders, die inmiddels weer kan lachen. "Ik ben katholiek opgevoed, maar ik heb wel staan vloeken toen ik hoorde dat de zes schilderijen, en in het bijzonder die van koning Radboud, gestolen waren." Legende van koning Radboud Het gaat om een portret van koning Radboud, het is niet bekend wie het heeft geschilderd. Echt mooi is het werk niet te noemen, maar het heeft voor Medemblik een grote emotionele waarde. Radboud was in de achtste eeuw na Christus heerser van onder andere West-Friesland. Eind zeventiende eeuw werd die koning door Medenblik geadopteerd om de stad meer cachet te geven en te onderscheiden van andere omliggende steden.

"Je kan dit schilderij citymarketing van die tijd noemen" Mark Raat, onderzoeker Koning Radboud

"Ze gebruikten toen koning Radboud om Medemblik meer glans te geven", legt historicus Mark Raat uit die onderzoek heeft gedaan naar de koning. "Je kan dat wel citymarketing van die tijd noemen. Ook bestaat er een legende dat Radboud zijn residentie had in de stad, maar dat is nooit bewezen." Gesloten Nadat de schilderijen gesloten waren, ontving wethouder Jeroen Broeders begin oktober een bijzonder bericht. "Ik hoorde dat de werken waren teruggegeven aan kunstdetective Arthur Brand. Hij vertelde dat de werken door iemand in een bestelbus werden teruggebracht. Dat was echt geweldig."

Wie was koning Radboud? Koning Radboud werd vermoedelijk in 670 geboren. Als koning van Friesland heerste hij over een kuststrook die liep van Bremen in Duitsland tot net onder Zeeland. Er is geen historisch bewijs dat hij een residentie heeft gehad in Medenblik, wel is bekend dat dit de oudste stad is van West-Friesland.

Op de nieuwjaarsreceptie in cultureel centrum De Vang trekt het schilderij van koning Radboud behoorlijk wat bekijks. Een van hen is Heleen Keur die blij is dat het schilderij terug is bij de rechtmatige eigenaar. Verdriet in Medemblik Els van de Bosch vertelt ontzettend dankbaar te zijn dat het werk weer terug is. "Het heeft grote emotionele waarde en zonder schilderij ben ik en heel Medemblik verdrietig." Tekst gaat door onder de foto.

Schilderij van Koning Radboud - Foto: Michael van der Putten/NH Media

Ze heeft een idee waar het schilderij te zien moet zijn. "Het moet komen te hangen in de hal van het gemeentehuis en moet net zo veilig worden opgehangen als de Mona Lisa." Lachend: "Als we dat tenminste kunnen betalen." Terug naar zijn kasteel? Het schilderij moet worden gerestaureerd (eigenlijk moest dat al voor de diefstal gebeuren). Daarna is het nog niet bekend waar het werk komt te hangen, al heeft wethouder Jeroen Broeders wel een suggestie. "We moeten er nog een definitieve en veilige plek voor vinden. Maar het zou mooi zijn als het komt te hangen in het kasteel van Radboud, hier in Medenblik. Maar daar hadden ze laatst last van wateroverlast. Dus dat is nog hoogst onzeker."