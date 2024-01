Omrijden of lopen: maatregelen bij fietstunnels Haarlemmermeer vanwege gladheid

Vanwege de vorst heeft de provincie maatregelen genomen bij twee fietstunnels in Haarlemmermeer. Omdat het water in de tunnels niet goed wegstroomt, zijn de fietspaden veranderd in ijsbanen en lopen fietsers het risico op een schuiver.

Het gaat om de fietstunnel onder de Fokkerweg (parallel aan de N196) in Schiphol-Rijk en de fietstunnel onder de N205 (Drie Merenweg) van de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep. Dat meldt de provincie op de Facebook-pagina Amstelland en Meerlanden.

Omrijden of lopen

De fietstunnel onder de Fokkerweg is voor de zekerheid afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Fokkerweg en de Beechavenue. De fietstunnel onder de N205 is wel open, maar daar krijgen fietsers het dringende advies om af te stappen en de tunnel lopend te passeren.

In besloten Facebook-groepen wordt overigens ook melding gemaakt van andere spekgladde fietspaden en -tunnels. Zo zou het fietspad tussen de IJweg en bushalte Bornholm verraderlijk glad zijn, wat ook geldt voor de fietstunnel langs de Legmeerdijk (N231) die onder de N201 doorloopt.

De maatregelen blijven naar verwachting tot en met vrijdag van kracht. Dan loopt het kwik weer op tot boven het vriespunt, is de verwachting. Toch is dat geen garantie voor een veilige passage, zo bleek in september toen er diepe plassen in de tunnel stonden.