Hilversums jubileumlogo maakt de tongen los: dit moet het uitbeelden

Het gloednieuwe jubileumlogo voor het 600-jarig bestaan van Hilversum maakt nogal de tongen los. De meningen over het logo lopen behoorlijk uiteen: de een vindt het prachtig of zelfs 'trippy', de ander denkt de 'regenboogkleuren' weer ergens anders voor staan. Kortom: het logo wordt nog niet helemaal goed begrepen. Dit is de diepere betekenis achter het kleurrijke beeldmerk.

Het logo zelf is, gezien het aantal jaren dat de stad bestaat, gebaseerd op het getal 600. In dat getal zijn drie boekweitkorrels opgenomen, omdat boekweit vroeger voor Hilversum een landbouwkundig belang had, maar ook omdat het een symbolische betekenis in het wapen van Hilversum heeft. Overigens staan daar vier boekweitkorrels in, maar het was volgens Schuijren een 'kwestie van evenwichtig vormgeven' om er maar drie in het logo te verwerken.

Zo staan de 'jaarringen' in het logo voor het verhaal van de Hilversumse groei door de eeuwen heen. Ze laten, volgens Sanne Schuijren van een van de twee ontwerpbureaus, zien dat de ringen de historie en toekomst van Hilversum verbinden en dat ze als het ware altijd in 'beweging' zijn. Op de punten waar de jaarringen overlappen, ontstaan er nieuwe vormen waarin je de elementen verbinding en samenwerking zou kunnen zien.

Het uiteindelijke ontwerp is gemaakt door twee Hilversumse bureaus, die de opdracht hadden om het logo van een heel feestelijke en vrolijke identiteit te voorzien. Ook moesten verbinding en samenwerking te zien zijn in het ontwerp én dan moest ook nog de geschiedenis en toekomst van Hilversum er in uitgedrukt worden.

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden is de uitdrukking, dus dat geldt al helemaal voor een logo waar goed over nagedacht is. De 'stuurgroep 600 jaar', die de opdracht tot ontwerp van het logo gaf, vond dat het embleem voor het jarige Hilversum een groot verhaal moest vertellen over de stad en de inwoners.

Over de kleuren is ook veel te doen. Mensen denken soms dat het 'woke' is, maar het kleurenpalet staat symbool voor het vroegere testbeeld, omdat Hilversum natuurlijk een mediastad is. Maar ook de veelzijdigheid en diversiteit van de stad worden door de kleuren benadrukt. "Ik vind het trippy", zegt een horecaonderneemster in het centrum, "Maar ik vind het wel mooi."

Landmarks

Op social media is niet iedereen even lovend over het kleurrijke logo, Sommigen doet het terugdenken aan de jaren zestig, waarin harddrug LSD heel populair was.

Weer anderen zien helemaal geen herkenning van de 600 jaar geschiedenis van Hilversum. Zo oppert een woordvoerder van een van de ondernemersverenigingen dat ze liever had gezien dat een bekend 'landmark' was gebruikt. Ze noemt de televisietoren of de toren van de Sint Vituskerk. "Als ik op vakantie ben geweest en ik zie de Vitustoren weer dan ben ik thuis", verzucht de woordvoerder.

Schuijren en anderen die mee hebben geholpen het logo te ontwerpen hebben in elk geval hard nagedacht over de definitieve versie. Voor haar is het ontwerpen van een logo of identiteit een creatieve manier om een groot verhaal te kunnen vertellen. Hoe mensen dat dan gaan zien en interpreteren kan heel verschillend zijn.

Het is in elk geval duidelijk dat het logo opvalt: als we vragen aan de horecaonderneemster in het centrum of zij weet dat Hilversum 600 jaar bestaat, zegt ze: "Geen idee", maar als we het logo zelf laten zien volgt er een langgerekt: "Ooh, jaaa."