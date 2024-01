Marianne (60) maakt mutsjes voor kinderen in Oekraine én Uitgeest

Heupproblemen houden Marianne Stoops uit Uitgeest al maanden aan huis gekluisterd. Geluk bij een ongeluk, ze heeft inmiddels al meer dan 60 mutsen en sjaals gehaakt voor de kinderen in Oekraïne. "Die kinderen hebben het écht nodig. Het geeft me zo'n warm gevoel om dit te kunnen doen."

Marianne Stoops haakt nu al vier maanden lang mutsen, sjaals en wanten voor kinderen in Oekraïne en nu ook voor kinderen in armoede uit Uitgeest. In de zomer van 2023 kreeg zij enorm veel last aan haar heupen. Nu wacht Marianne al maanden op een nieuwe heup, waardoor ze zich rustig moet houden. "Stilzitten? Dat zit er niet in voor mij, daarom ben ik maar aan het haken geslagen." Het begon met garen en wol die ze nog had liggen in huis. "Het is een soort van bezigheidstherapie én ik help er ook nog eens mensen mee."

60 mutsjes per week

Per week verstuurt ze zo'n 60 exemplaren aan mutsen en sjaals richting het oosten. Al snel waren de bollen garen op en moest er een andere oplossing komen. Marianne vraagt nu regelmatig aan buren, kennissen en op Facebook of zij nog extra garen hebben liggen.

"Van alle kanten geven vrienden en kennissen mij bollen garen die zij nog ergens hebben liggen. Het is fijn dat mensen willen meehelpen." Zo kan zij weer aan de slag, want alle beetjes helpen nu eenmaal. "Elke avond ben ik aan het haken. Mijn doel is om zoveel mogelijk dingen te versturen naar Oekraïne."

Zoveel mogelijk

Via een kennis hoorde Marianne dat er momenteel spullen worden ingezameld voor Oekraïne, en dat er vanuit Nederland verschillende vrijwilligers met een busje die kant op rijden. Bovendien zet ze zich actief in om mensen in Uitgeest te motiveren om mee te haken.

"Ik heb me aangemeld op nextdoor.nl om samen met buurtgenoten mutsjes te breien voor Oekraïne, in de hoop dat dit initiatief aanslaat in de buurt." Inmiddels is ze ook op het idee gekomen om te haken voor de kinderen in armoede uit Uitgeest. "Ik kreeg te horen dat er ook vraag is naar mijn mutsjes in de buurt. Laat maar weten wie ik er blij mee kan maken."