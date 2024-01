Volgende Ajax-kopstuk verdwijnt van toneel: Maurits Hendriks weg als directeur sport

Maurits Hendriks ruimt het veld bij Ajax, meldt de club op de officiële kanalen. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg tussen de chief sports officer en de raad van commissarissen dat woensdag plaats had. Hendriks vertrekt op 1 maart bij de noodlijdende Amsterdamse voetbalclub.

Na Sven Mislintat is Hendriks de tweede directeur die (mede) verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestuurlijke en sportieve chaos, waar de Amsterdamse club de laatste maanden in is gestort. Hendriks had bij Ajax een contract tot het einde van dit jaar.

"Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", stelt Hendriks in een persbericht. "Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang. Ik dank mijn collega's met wie ik fijn heb samengewerkt en wens Ajax alle goeds en nog meer sportieve successen toe."

Met het afscheid van Hendriks hakken rvc-voorzitter Michael van Praag, de commissarissen Leo van Wijk en Danny Blind en rvc-adviseur Louis van Gaal alvast een lastige knoop door voor Alex Kroes. Het voorkomt dat de nieuwe algemeen directeur per 15 maart 2023 als een van zijn eerste daden Hendriks zijn congé had moeten geven.