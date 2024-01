Bestuurder stadskarretje rijdt over voetganger in Amsterdam en gaat ervandoor

Een bizar incident vanmiddag op de Leliesluis in het centrum. Op beelden die AT5 kreeg toegestuurd is te zien hoe de bestuurder van een elektrische brommobiel een man aanrijdt en over zijn benen heenrijdt. Daarna rijdt hij ook een fietser aan voordat hij er in volle vaart vandoor gaat.

Het gebeurde allemaal iets voor 14.00 uur vanmiddag. Als de bestuurder over de benen van de man heenrijdt beginnen meerdere omstanders te schreeuwen, is op het filmpje te horen. Ook probeert iemand de bestuurder te stoppen door de deur van het autootje open te trekken.

Dat lukt weliswaar, maar de bestuurder gaat er in volle snelheid vandoor. Daarbij rijdt hij ook nog hard tegen een fietser aan, die verbaasd op de grond blijft zitten. Met open deur scheurt de auto er daarna vandoor over de Prinsengracht.

Ruzie mogelijke oorzaak

Volgens de omstander die het filmpje maakte zou aan het incident een ruzie vooraf zijn gegaan tussen de bestuurder en de man die over zijn benen wordt gereden. Die laatste zou eerder met zijn fiets in botsing zijn gekomen met het autootje. De omstander zegt dat de bestuurder vlak voor de aanrijding nog heel hard schreeuwde: "You destroyed my car".

Niemand gewond

Ook de politie heeft gehoord dat er sprake zou zijn geweest van een ruzie voor de aanrijding. Wonderlijk genoeg is er bij het incident niemand gewond geraakt. Het was zodoende niet nodig om een ambulance naar de plek toe te sturen. De politie zegt in de omgeving te hebben gezocht naar de bestuurder, maar vooralsnog zonder resultaat. Twee betrokkenen gaan aangifte doen, aldus de politie.