'Super Sepp' (8) uit IJmuiden kankervrij na stamceltransplantatie

De 8-jarige Sepp uit IJmuiden, beter bekend als Super Sepp, is kankervrij verklaard. Afgelopen september kreeg hij een stamceltransplantatie in het Prinses Maxima Centrum (PMC) in Utrecht en 28 december kwam het verlossende woord. “Er is geen foute cel meer te vinden in zijn lichaam. Het medische verhaal is nu achter ons. We zweven nog een beetje”, laat zijn vader Ralph weten.

Super Sepp uit IJmuiden - Foto: Ralph van der Lugt

In januari 2023, nu precies een jaar geleden, kreeg Sepp de vreselijke diagnose non-hodgkin lymfeklierkanker. Een lange periode van vele behandelingen en onzekerheid brak aan voor Sepp, zijn ouders Ralph en Kim en zijn zus Mare. Maar eind december laat de stamcelarts het gezin weten dat Sepp in moleculaire remissie zit. Hij is kankervrij.

Tien jaar ouder in een jaar En nu begint de periode van herstel voor zowel Sepp als voor de rest van het gezin, lichamelijk en mentaal. “We zijn in een jaar tien jaar ouder geworden en tien kilo zwaarder”, vertelt Ralph. “Het voelt een beetje als een jetlag. Toen het goede nieuws kwam, konden we weer vrijer ademen, maar we zijn ook heel moe en emotioneel.”

Ralph: “Het laatste jaar konden we niet verder kijken dan van dag tot dag, soms van uur tot uur. We hebben periodes gehad dat we heel laag zaten. Als je foto’s gaat terugkijken van die tijd, dan breek je. Het is heel moeilijk om het te herbeleven. Dat zal nog wel wat tijd kosten. Iedereen waarschuwt ons voor de klap die nu gaat komen, dat het verwerken nu gaat beginnen.”

Nieuw kapsel Toch is Sepp er nog niet helemaal. Volgens Ralph is het nu zaak om zijn weerstand weer op peil te krijgen. Deze is voor de stamceltransplantatie volledig uitgeschakeld om te voorkomen dat die de nieuwe stamcellen zou aanvallen. “Maar hij heeft zijn haren weer een beetje terug, weliswaar in een nieuw kapsel, en zijn energie komt langzaamaan weer terug. Sepp is er ook superblij mee uiteraard, maar ook bij hem begint het besef te komen waar we doorheen zijn gegaan en toch ook nog steeds gaan.” Sepp blijft voorlopig onder verscherpt toezicht om zijn bloedwaardes in de gaten te houden en moet nog één à twee keer per week naar het PMC. Hij is fragiel, verzwakt, te licht en heeft onderontwikkelde spieren. Maar het bestrijden van kanker is voor nu achter de rug. “Ons vertrouwen heeft zo’n knauw gekregen. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Maar bij ons allemaal overheerst de blijdschap en dankbaarheid. Daarnaast zijn we best wel trots hoe hij, en eigenlijk wij allemaal, er doorheen zijn gekomen.”