Deze winterzwemmers nemen iedere dag een duik in het IJsselmeer, óók bij -4

Vaste prik in Enkhuizen. Iedere ochtend neemt een groepje zwemmers bij de Harlingersteiger een verfrissende duik in het IJsselmeer. Oók als het 4 graden vriest en de waterthermometer 0 aangeeft. "Soms denk je: wat doe ik hier?!"

Ze noemen zich in de WhatsApp-groep De Winterzwemmers. Uit de groep, bestaande uit zo'n 25 personen, zijn er altijd wel een paar die de dag willen beginnen met een korte zwemsessie in het immense openluchtzwembad van Enkhuizen. Zelfs als het dashboard van de auto -4 aangeeft, melden zich vijf enthousiaste zwemsters. Last van koudwatervrees hebben Carolinem, Odette, Lisanne, Saskia en Suzan zeker niet. 'Wat doe ik hier?!' Genietend van de magische zonsopkomst boven het IJsselmeer begeven ze zich snel naar het water, want ja: het is best koud. Voorzichtig glijden ze via het trappetje het water in, om er na ongeveer een minuut weer uit te komen. Maar waarom doen ze dit zichzelf aan? Caroline: "Soms denk je: 'Wat doe ik hier?!' Maar als je het water in gaat, begint je lijf te tintelen. En als je het water uit gaat, dan gaat er een warme gloed door je lichaam. Dan is het heerlijk en weet je: ik ben er weer!" Tekst gaat verder onder de foto.

De 'bikkels' uit Enkhuizen - Foto: NH Media / Michiel Baas

Vijf jaar geleden begon ze met deze dagelijkse routine. "Eerst hadden we een apart pak aan, nu gaan we gewoon in badpak. Het mooie is dat het IJsselmeer iedere dag anders is. Vanochtend hebben we een prachtige zonsopgang, dan zijn er hoge golven, of juist glad water. Of zwem je tussen futen of andere vogels. Er valt iets van je af als je zwemt. Je wordt er echt zen van."

"Twee jaar geleden hakten we met een bijl iedere dag een eigen wak en zaten we in ons eigen ijsbad" Caroline - winterzwemster uit Enkhuizen

De zwemavonturen lokken reacties uit van omstanders, weet Caroline. "We zwemmen altijd met een boei, voor de veiligheid. Daarmee zijn we wel een bezienswaardigheid, want sommigen van ons staan er ook mee op het schoolplein. Door sommigen worden we voor gek verklaard, anderen moeten er niet aan denken, maar veel andere mensen hebben er juist respect voor." Tekst gaat verder onder de foto.

De watertemperatuur geeft 0 aan - Foto: NH Media / Michiel Baas

De waterthermometer van Caroline wijst 0 aan. Maar het stoere vijftal laten zich niet afschrikken door de winterse omstandigheden. Zeker Odette niet: "Dit zijn de leukste dagen, als het kouder, kouder, kouder wordt." Caroline denkt aan twee jaar geleden, toen het een langere periode vroor. "Toen hakten we met een bijl iedere dag een eigen wak en zaten we in ons eigen ijsbad. Dat was echt fantastisch." Warme kleren worden na de korte duik snel weer aangetrokken. Op naar de warme douche, zou je zeggen. "Juist niet", zegt Suzan. "Want dan ben je dat effect weer kwijt. Zelf opwarmen en je dag beginnen is beter. Dan word je vanzelf wel weer warm."