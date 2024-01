Madelon wil laten zien dat landbouw anders kan in Voedselbos Schellinkhout

Misschien is het de toekomst voor de landbouw: een voedselbos. Niet meer ploegen, bemesten, bestrijden en besproeien. Geen onkruid meer wieden en andere dure diesel slurpende bewerkingen: gewoon planten en een paar jaar later de eerste vruchten plukken. Het is een trend die ook natuurliefhebbers enthousiast maakt, want tussen de bomen is meer natuurleven mogelijk dan op een akker. Madelon Oostwoud is er in Schellinkhout mee begonnen: Voedselbos Schellinkwoud!

Voedselbos Schellinkwoud

"Vroeger heeft hier waarschijnlijk een boomgaard gestaan", vertelt Madelon terwijl we door de brandnetels banjeren. "Er staan hier en daar nog wat fruitbomen en ook stukken van een oude windsingel doen daaraan denken. Maar deze rij coniferen is weer van later datum." Hier en daar liggen stapels takken en stammen weg te rotten. "Dat ziet er dramatisch uit, maar dit is de bron van nieuw leven. Insecten en andere dieren vinden er beschutting en zwammen en paddenstoelen zetten dit oude hout om in voedsel voor nieuwe bomen!" Tekst gaat verder na de foto

Dood hout biedt beschutting aan insecten en andere beestjes. - Foto: NH Media/Stephan Roest

En nieuwe bomen staan er ook al: "Met de hulp van vrijwilligers zijn we nu een voedselbos aan het planten op deze plek." Madelon weet waar ze mee bezig is want ze schreef eerder boeken over de aanleg van eetbare tuinen en over voedselbossen. "Een voedselbos is een plek waar voedsel wordt geproduceerd met gebruik van de natuurwaarden en krachten van een bos. Je hoeft geen onkruid te wieden, niet meer te ploegen en te mesten en de vogels in het bos eten de rupsen en luizen op. De natuur profiteert er dus zelfs van." Tekst gaat verder na de foto

Jonge aanplant in de voedselbos van Madelon - Foto: NH Media/Stephan Roest

Onder aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen verandert het bos langzaam van karakter. "Voor een voedselbos moet je wel een beetje geduld hebben. Het zijn geen eenjarige planten zoals aardappels: in het voorjaar poten en een paar maanden later puree eten. Pas over een paar jaar levert het bos genoeg noten, vruchten, bladeren en andere eetbare zaken die je kan inmaken, drogen en zouten om het jaar rond van te eten." Tekst gaat door onder de foto

Het ontwerp dat Madelon heeft gemaakt van haar Voedselbos Schellinkwoud - Foto: NH Media/Stephan Roest

Het bos van Madelon is niet vrij toegankelijk, maar wel goed zichtbaar vanaf de Zuiderdijk. Daar vlakbij is een oude dijkdoorbraak waar heel veel vogels te zien zijn, zeker een rondje omfietsen waard.