Tóch schaatsen op lekke Amstelveense natuurijsbaan, maar 'gebruik op eigen risico'

Ideaal is het zeker niet, maar er kan tóch worden geschaatst op de Amstelveense natuurijsbaan De Poelster. De ijsbaan is lek, waardoor het water wegstroomt en de groei van het ijs remt. Lang zag het er naar uit dat de baan daarom niet kon worden gebruikt, maar ijsmeester Bob Schrage is er alsnog in geslaagd een gedegen ijsvloer te prepareren.

Dat heeft vereniging ASV De Poelster vandaag bekendgemaakt. Doorgaans wordt er een flinke laag water uit de Poel op de baan gespoten, maar dat heeft nu geen zin. Door de lekkages zou het water gaan stromen, waardoor er minder snel een ijsvloer ontstaat, die dan ook nog van mindere kwaliteit is.

Om toch een ijsbaan te vormen, is de baan nu onder een 'dun laagje water gezet', schrijft de vereniging. "Hierdoor is de waterdruk minder en zullen er geen grote stromingen ontstaan, waardoor het water sneller bevriest."

Geen volwaardige baan

Volgens ijsmeester Schrage is er 'geen sprake van een volwaardige landijsbaan waarop iedereen - jong of oud - zijn of haar kunsten kan vertonen'. "Maar de jongere jeugd zal dan in ieder geval wél op een veilige manier van het ijs kunnen genieten."

Omdat het afgelopen nacht flink heeft gevroren, is de baan inderdaad te beschaatsen. Toch is het ijs niet overal sterk genoeg voor groepen schaatsers. "Met name in het midden is het ijs nog te dun voor meerdere schaatsers bij elkaar." Met de vorst van komende nacht in het vooruitzicht, verwacht De Poelster dat de baan morgen overal sterk genoeg zal zijn.

Eigen risico

Wel waarschuwt de vereniging dat gebruik van de ijsbaan op eigen risico is. "Het kan dus beperkt, de ijsbaan beschouwen we als een ondergelopen landje, en we zullen geen onderhoud en toezicht uitvoeren. Gebruik is geheel voor eigen risico!"