Amsterdam Bergen bladeren nog steeds niet opgeruimd: "Je kunt erover struikelen en uitglijden"

U heeft het vast wel gezien, de straten in de stad zijn al maanden bezaaid met gevallen boombladeren. Op de stoep, fietspaden en parkeerplekken; op sommige plekken zie je de straattegels bijna niet meer. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, zeker nu het vriest en de bergen bladeren hard worden. "En als het regent, dat glij je er zo over uit!"

De Aalsmeerweg in Zuid is een van de plekken waar al maanden geen veegploeg van de gemeente is geweest. Al is wel een deel van het gevallen blad op een hoop geveegd. "Dat hebben we zelf gedaan", zegt een ondernemer in de buurt. "Anders wordt het glad en ik wil niet dat mijn klanten uitglijden. Een buurtbewoner: "De laatste keer dat ik een straatveger heb gezien, was in oktober. Ik betaal er potverdorie veel belasting voor." Ze heeft meerdere keren melding gemaakt bij de gemeente. "Net zoals mijn buren, maar ze doen niets. Ik vind het schandalig! Nu is het droog, maar als het regent, glij je er zo over uit!"

Ook in Oost liggen in verschillende buurten bergen bladeren. "Volgens mij willen ze het centrum schoonhouden en maken de andere buurten niet uit", zegt een buurtbewoner op de Ter Gouwstraat. Naast hem ligt een berg bladeren. "Deze ligt er ook al weken." Hij wijst naar een straat verderop, waar de stoep bedekt is met bladeren. "Zo zie je de hobbels die de wortels van bomen creëren niet meer." Zelf is hij slecht ter been. "Mensen zoals ik breken hun nek nog!" Bladeren in de goten Op X regent het ook klachten. "Waarom liggen er nog steeds bladeren van de herfst in de goten? Als je pech hebt, moet je meters omlopen om de straat zonder soppen over te steken," zegt een X-gebruiker. Een ander heeft het over het bladerdek op Kastanjeplein. "Hebben jullie überhaupt nog schoonmaakploegen in dienst of hebben jullie gewoon geen zin om langs te komen? Hoeveel meldingen zijn er nodig voordat jullie eens langskomen?"

"Regen maakte het gebruik van bladblazers lastig. Door de vorst kunnen we geen veegmachines inzetten" Woordvoerder gemeente Amsterdam

Een woordvoerder van de gemeente legt uit dat de schoonmaakploegen normaal gesproken in oktober beginnen met vegen. "Doordat het dit jaar lang warm is geweest, viel het blad later dan normaal. Dit werd gevolgd door een lange periode van regen wat het opruimen met behulp van bladblazers lastig maakte." Volgens de woordvoerder maken veegploegen de straten nu handmatig met bezems schoon, maar dat duurt langer. Wat het ook moeilijk maakt, zo zegt hij, is dat de veegmachines de komende tijd door de vrieskou hun werk niet kunnen doen. "We vegen dus niet minder dan anders, maar de omstandigheden zijn wel anders dan normaal."