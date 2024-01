Amsterdam-Noord lastig bereikbaar: minder pontjes en tot zondag geen metro's

Geen metro's tot zondag

Eerder gaf het GVB aan dat het mogelijk ging om een zinkgat. Inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. Noord was al slechter bereikbaar nadat gisteren een deel van de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn vol water was komen te staan, door een gesprongen waterleiding bij de Sixhavenweg.

