Aanmeerplek Amsterdamse pont verzakt, boot vaart andere route

De pont van en naar de Buiksloterweg (veerdienst F3) in Amsterdam vaart op dit moment een andere route. De pont vaart nu naar IJplein. Oorzaak is een beschadigde aanmeerplek bij de Buiksloterweg.

Eerder gaf het GVB aan dat het mogelijk ging om een zinkgat. Inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. Noord was al slechter bereikbaar nadat gisteren een deel van de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn vol water was komen te staan, door een gesprongen waterleiding bij de Sixhavenweg. Metro's van en naar station Noord rijden daarom niet.

Hele dag geen metro's

Dat blijft zeker vandaag de hele dag zo, meldde het GVB vanochtend. Ook morgen rijden er hoogstwaarschijnlijk nog geen metro's. Er worden vanaf woensdagmiddag twee extra pendelbussen ingezet. "Dit zo lang als dat nodig is", laat het GVB weten.

"Dit is boven op de zes GVB-pendelbussen die al reden. De extra pendels zijn van Jan de Wit, het zijn touringcars met mogelijk Pools kenteken en mix van Poolse en Nederlandse bestuurders. Op weg helpen van onze gestrande reizigers heeft prioriteit. We zorgen ervoor dat de bussen als gvb pendel herkenbaar zijn", aldus het GVB.