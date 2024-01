Nieuw huis, maar geen meubels: inzamelingsactie voor dakloze Peter

Voor de Haarlemse dakloze Peter is een inzamelingsactie op poten gezet. Hij heeft sinds gisteren een woning, maar die is 'kaal' opgeleverd. Het ontbreekt hem aan de meest basale spullen, zoals meubilair, een bed en keukenapparatuur. Zijn enige bezit is een matras en twee klapstoelen. Daardoor sliep hij afgelopen nacht nog een keer in zijn bestelbusje.

De inzamelingsactie is een initiatief van Irma Kroon. Zij werd op het spoor gezet door een item bij NH over de Haarlemmer, die na vijf jaar in zijn bestelbus te hebben gewoond eindelijk een dak boven zijn hoofd kreeg.

''Het raakte me'', zegt Irma. ''Achter ieder mens dat ongewild op straat komt te staan, zit een verhaal. Niemand kiest vrijwillig voor zo'n leven. Toen ik hoorde dat zijn appartement nog helemaal moet worden ingericht, dacht ik: daar wil ik bij helpen. Ik heb op Facebook gevraagd of mensen nog iets hebben dat ze niet meer gebruiken.''

Reacties

De reacties zijn overweldigend. Irma: ''Ik heb contact met een vrouw die van alles wil doneren en vrienden van mij die een witgoedbedrijf hebben, willen hem ook met van alles helpen.'' Vanmiddag al bezorgden zij een ijskast op Peters nieuwe adres. ''Het begin is er'', zegt de Haarlemse, ''maar er moet natuurlijk nog veel meer bij. Iedereen heeft wel spulletjes die anders naar de kringloop gaan. Ze mogen zich bij mij melden ([email protected]).''

Peter zit net aan een kopje soep bij Stem in de Stad als hij het nieuws hoort. Hij kan zijn geluk niet op. ''Geweldig! Ik word hier heel blij van'', zegt hij. ''Ik hoopte gisteren voor het laatst in mijn bus te hebben geslapen, maar moest er helaas toch nog een nacht aan vastknopen. Ik hoop vannacht wél in mijn nieuwe huisje te kunnen slapen.''