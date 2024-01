Gewonde en ravage op Westfrisiaweg door ongeluk bij Zwaagdijk-Oost

Bij een ongeluk op de Westfrisiaweg (N307) ter hoogte van Zwaagdijk-Oost is vanochtend een gewonde gevallen. De weg was tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer open.

Foto: Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het ongeluk vond even na 11.00 uur vanochtend plaats op de N307 in de richting van Enkhuizen. Er stond een auto stil op de vluchtstrook, waar volgens een woordvoerder van de politie in korte tijd twee andere auto's bovenop knalden. Dat gebeurde met een redelijk hoge snelheid. Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Inter Visual Studio / Danielle Rood