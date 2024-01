Camera's op Loosdrechts plein hebben geholpen, maar nu op andere plekken vuurwerkoverlast

"Die verschuiving van overlast is een effect dat nadrukkelijk onze aandacht verdient", zo merkt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot op. Volgens hem hebben de aanwezige politie en handhavers gezien dat het grotendeels rustig is gebleven op het Lindeplein, maar dat de raddraaiers zich verplaatst hebben in de directe omgeving van dit plein.

Kerstbomen

Over het algemeen is de jaarwisseling in Wijdemeren, waar Loosdrecht een dorpskern van is, rustig verlopen, aldus Aptroot. Wel maakt hij melding van een aantal 'kleine incidenten'. Zo is een bushokje in Nederhorst den Berg gesneuveld, was er in de Meenthof in Kortenhoef sprake van vuurwerkoverlast en is in een aantal dorpen door onbekenden geprobeerd kerstbomen uit tuinen mee te nemen.