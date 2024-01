De Peiling: oer-Hollandse namen mogen niet verloren gaan

Aaltje, Geertruida of Gerardus, mooie namen, maar je hoort ze zelden meer. Tegenwoordig noemen ouders hun kinderen Julia, Noah of Sam en worden oer-Hollandse namen die jaren geleden populair waren, met uitsterven bedreigd. Heb jij een naam die steeds minder voorkomt of ken je iemand met zo'n oer-Hollandse naam als Hendrika, Bertha of Hendrikus? En vind je dat deze namen niet mogen verdwijnen of is het tijd voor een nieuwe generatie?