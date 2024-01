Gestolen huurbus na politie-achtervolging door regio klemgereden in Amstelveen

Een gestolen huurbus is afgelopen vrijdag na een achtervolging door de regio klemgereden in Amstelveen. De bestuurder is opgepakt en zal worden vervolgd voor diefstal en gevaarlijk rijgedrag.

Dat meldt de Amstelveense politie op Instagram.

De huurder had de bus door iemand anders bij het verhuurbedrijf laten ophalen, en afgesproken dat diegene de bus op een parkeerplaats aan de Van der Madeweg in Duivendrecht zou parkeren.

Op de vlucht

Als de huurder rond 16.45 uur op de parkeerplaats aankomt, ziet hij een onbekende man in de bus zitten. Hij gaat met de man in gesprek, en in de woordenwisseling die volgt, zegt de inzittende dat hij van de politie is. Als de huurder dat verhaal in twijfel trekt, drukt de inzittende het gaspedaal in en scheurt weg.

De man gaat er in zijn eigen bestelbus achteraan en belt ondertussen de politie. Bij Ouderkerk aan de Amstel krijgt de Amsterdamse politie de twee bestelbussen in het vizier en zet de achtervolging in.

Zwaailicht en sirene

Snel daarna sluit ook de Amstelveense politie zich bij de achtervolging aan. Ter hoogte van de Mr. Groen van Prinstererlaan krijgen ze de verdachte in zicht. Omdat de verdachte allesbehalve voorzichtig rijdt, zet de politie zwaailicht en sirene aan om zo het overige verkeer te waarschuwen.

Ter hoogte van de bushalte aan de Keizer Karelweg geeft de verdachte zich gewonnen. Nadat hij de bestelbus langs de kant van de weg heeft gezet, wordt hij opgepakt en meegenomen naar het bureau. Hij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor het stelen van de bus én zijn gevaarlijke rijgedrag.