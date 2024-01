Vertrouwen is terug in Hoorn met dubbele stembureaus en een centrale tellocatie

Hoorn is tevreden over hoe het stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer, november vorig jaar, is verlopen in de gemeente. Na problemen tijdens eerdere verkiezingen werden er maatregelen getroffen. Het aantal stembureaus werd uitgebreid, er kwamen dubbele bureaus op drukke plekken en het stemmen tellen gebeurde centraal in het gemeentehuis. Tot tevredenheid, zo blijkt nu uit een evaluatie.

Alles is anders na de vorige verkiezingen in maart 2023, toen er langere wachtrijen ontstonden bij de stembureaus. Urenlang stonden kiezers in de rij voordat ze aan de beurt waren. "We hebben anderhalf uur in de kou in de rij gestaan", vertelde een wat oudere vrouw toen aan NH.

Reden genoeg dus voor de gemeente om het eens over een andere boeg te gooien. Zo is het aantal stembureaus uitgebreid van 24 naar 30, zijn er extra stemhokjes geplaatst en zijn er dubbele stembureaus ingericht op locaties die drukbezocht worden.

Doorzetten maatregelen

Ook de chaos bij het stemmen tellen moest anders. Bij eerdere verkiezingen werd er tot diep in de nacht doorgeteld, wat niet altijd ten goede kwam aan de nauwkeurigheid. Om dat te verbeteren, had de gemeente het stadhuis 'afgehuurd' die speciaal was ingericht als centrale tellocatie.