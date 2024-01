Nog hele dag geen metroverkeer van en naar Amsterdam-Noord, morgen waarschijnlijk ook niet

Het metroverkeer tussen Amsterdam Centraal en metrostation Noord in de stad is woensdag de hele dag nog gestremd. Waarschijnlijk is dat morgen ook nog zo. Gisteren liep een deel van de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn vol water door een gesprongen waterleiding bij de Sixhavenweg.

Vannacht is doorgewerkt om het water weg te pompen en de infrastructuur schoon te maken. Ook moeten testritten gemaakt worden om er zeker van te zijn dat alles weer veilig is: "Helaas duur het wegpompen in de tunnel langer. We verwachten dat het water rond de middag uit de tunnel is. Daarna kunnen we beginnen met het schoon en droog maken van de apparatuur", aldus het GVB.

Langer dan verwacht

"Op dit moment weten we nog te weinig over de algehele schade in de tunnel. We kijken stapsgewijs welke maatregelen we moeten nemen om weer veilig en verantwoord te rijden. Iedereen doet zijn stinkende best om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. Maar helaas gaat er vandaag geen metro rijden tussen station Noord en Centraal Station. En waarschijnlijk morgen ook niet." Het GVB adviseert reizigers om, tot er meer duidelijk is, niet via Noord te reizen en de algemene reisinformatie in de gaten te blijven houden.

Eerder was de verwachting van het GVB nog dat het metroverkeer in de loop van vandaag weer op gang zou kunnen komen. Door de stremming ontstaat er inmiddels grote drukte bij het busstation van station Noord.