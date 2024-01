Naarder buurt had rustige jaarwisseling ondanks opheffen vuurwerkverbod

De Keverdijk in Naarden heeft een rustige jaarwisseling achter de rug nadat er afgelopen jaarwisseling voor het eerst na vijf jaar weer vuurwerk afgestoken mocht worden. Dat concludeert burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Wel heeft hij zorgen over ongeregeldheden in Bussum-Zuid na de meest recente viering van oud en nieuw.

Foto: Adobe Stock

De Naarder buurt mocht vijf jaar lang geen vuurwerk afsteken nadat het zes jaar geleden goed misging: vuurwerkoverlast zorgde voor veel klachten, maar bovenal ook veel schade aan onder meer het winkelcentrum. Het vuurwerkverbod had effect: de afgelopen jaren werd het steeds rustiger en waren er steeds minder klachten en was er amper schade. Het verbod werd gehandhaafd door gemeentelijke handhavers en beveiligers, maar ook buurtvaders speelden een belangrijke rol. Weer een kans De gemeente besloot daarom de buurt afgelopen jaarwisseling weer een kans te geven en het vuurwerkverbod op te heffen. "Dat was natuurlijk best een risico, maar we hadden er genoeg vertrouwen in dat de buurt het rustig zou houden", vertelt de burgemeester.

"Vooral de buurtvaders hebben er kort bovenop gezeten en veel mensen aangesproken. Dat heeft echt effect gehad en daar ben ik ook best trots op" Burgemeester Han ter Heegde

Dat vertrouwen bleek terecht: er waren geen grote incidenten. "Vooral de buurtvaders hebben er kort bovenop gezeten en veel mensen aangesproken. Dat heeft echt effect gehad en daar ben ik ook best trots op." De afgelopen jaarwisseling moet nog geëvalueerd worden, maar de kans is groot dat de Naarder buurt eind dit jaar weer 'gewoon' vuurwerk mag afsteken. Bussum wel zorgenkindje Aan de andere kant van de gemeente waren er meer zorgen: de jaarwisseling in Bussum-Zuid was een stuk onrustiger. Niet per se door vuurwerk, maar vooral door groepen vechtende jongeren. De burgemeester sluit niet uit dat er de volgende jaarwisseling strengere maatregelen worden genomen voor de Bussumse buurt. Dat zou een vuurwerkverbod en extra handhaving kunnen zijn, maar daar moet nog over gesproken worden. "Maar dat het anders moet is duidelijk", aldus Ter Heegde.