Update: op deze plekken kan je nu nog schaatsen

Het is nog kort, maar krachtig: op deze plekken kan je vandaag op natuurijs schaatsen. Bind je ijzers maar vast en klik op de schaats om te zien waar jij op een natuurlijke ijsbaan kan stappen. Op onderstaande kaart zie je de schaatsbanen in de provincie die vandaag geopend zijn.

Ook vandaag is het weer een prachtige dag om te schaatsen. Gisteren werd er al genoten van het ijs en de kou. Op meren, vaarten en sloten was het soms nog te gevaarlijk, maar bij sommige ijsclubs kon er gisteren toch echt geschaatst worden op natuurijs. De Zaanse Sam trotseerde het ijs op wel een heel bijzondere manier. Hij gleed met zijn kite in de hand en ijzers onder de voeten de Kalverpolder door.

In Spaarndam maakten vogelspotters plaats voor schaatsers en dat trok veel liefhebbers: van kinderen die voor het eerst op het ijs stonden, maar ook veel fanatiekelingen. De lokale ijsclub in Nieuw-Vennep zorgde er vannacht voor dat er ook vandaag weer geschaatst kon worden. De mannen maken het ijs met een ijsdweilmachine telkens weer mooi glad en de open baan vrij van bladeren en takjes.

In IJmuiden gingen bezoekers van De Veilige Haven wel heel creatief om met de ondergelopen speeltuin. Voor het eerst in 93 jaar kon er geschaatst worden. Ook vandaag is de speeltuin weer open.

Het weer de komende dagen

De temperaturen komen in de middag weer boven nul, en de zon zal de hele dag schijnen. Volgens NH-weerman Jan Visser gaan de temperaturen dit weekend weer omhoog en is het met de schaatspret alweer gedaan.