Tijdelijke Zaanbrug in storing, verkeer moet twee uur wachten of omrijden

De tijdelijke Zaanbrug kan door een storing niet meer geopend worden voor scheepvaartverkeer. De nieuwe brug is bijna af, maar tot aanstaande maandag dient de tijdelijke brug nog als de oversteekplek van Wormer naar Wormerveer en andersom. Door de storing moet de brug handmatig geopend worden voor scheepvaartverkeer, en dit duurt twee uur. Hierdoor kunnen weggebruikers niet via deze weg naar de overkant.

De brug is sinds gisterochtend in storing. "Om het wegverkeer weer over de brug te kunnen laten gaan, is de brug handmatig gesloten", schrijft provincie Noord-Holland. "De brug kon echter nog steeds niet bediend worden voor het scheepvaartverkeer. Om de wachtende schepen door te kunnen laten varen is besloten om de brug meerdere keren handmatig te openen en sluiten."

Het handmatig openen en sluiten gebeurt op verschillende momenten, zowel in de ochtend, middag als in de avond. Als het wegverkeer wordt geadviseerd om om te rijden via de Ned Benedictweg. Dit zorgt vooral voor fietsers en voetgangers voor een aanzienlijke extra reistijd.

Vervangen van onderdeel

De provincie Noord-Holland verwacht dat de brug deze week het weer doet. Het kapotte onderdeel is besteld. Vanaf maandag kunnen inwoners over de nieuwe Zaanbrug gaan. De tijdelijke brug wordt dan verwijderd en dit zorgt voor nieuwe verkeershinder. Tot en met eind maart kan autoverkeer wel via de brug naar Wormer, maar niet naar Wormerveer.