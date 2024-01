Schaatspret van korte duur? Temperaturen stijgen dit weekend

Geniet er nog maar even van nu het kan, want de schaatspret is komend weekend waarschijnlijk alweer voorbij. Volgens NH-weerman Jan Visser gaan de temperaturen snel weer stijgen.

Het is vandaag heerlijk weer om te schaatsen. Omdat het vannacht koud was, met op sommige plekken in de provincie -5 graden Celsius, zijn een aantal ijsbanen in Noord-Holland geopend. Ben je benieuwd waar je kan schaatsen? Bekijk het op deze kaart .

Het weer ziet er morgen overdag anders uit dan nu. Er komt bewolking aan. "Er zou later op de dag ook wat lichte neerslag uit kunnen vallen, wat motregen. Op een bevroren ondergrond kan dat leiden tot wat gladheid", waarschuwt de weerman. De temperatuur komt voor morgenmiddag op veel plekken al boven het vriespunt. Het kan zelfs 5 tot 6 graden worden.

Ook richting het weekend gaan de temperaturen overdag weer stijgen en is de ijspret waarschijnlijk weer voorbij. Het blijft op vrijdag droog en in de ochtend is er kans op mist en gladheid. De nachtelijke vorst verdwijnt in het weekend, dus de schaatsbanen zullen voorlopig weer dicht moeten. Het blijft wel redelijk koud met maximaal 6 graden en op zondag kan het een beetje gaan regenen.

Horrorsneeuw des doods?

Na het weekend verandert de weerssituatie weer. Volgens Visser is er volgende week een beetje kans op sneeuw. "Zeker is dat nog niet. Je ziet nu al berichten in de media opduiken over horrorsneeuw des doods, maar dat is flauwekul."