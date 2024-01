Badhoevedorpers na autobrand in actie voor buurman Jan: "Hartverscheurend hoe hij erbij stond''

Badhoevedorpers zamelen geld in voor buurman Jan Kruit, nadat hij vorige maand met eigen ogen zag hoe zijn auto vlam vatte. De gestolen auto naast die van hem bleek in brand te zijn gestoken. "Het is zo verschrikkelijk sneu dat hij net daar zijn auto had geparkeerd", zegt zijn buurvrouw Carla Gerritsen.

De autobrand en buurman Jan - Foto: Jan Kruit

Jan Kruit was net thuis van zijn werk toen hij op 2 december rond 21.00 uur 's avonds in de Windestraat een harde knal hoorde. Nog geen minuut later werd er bij hem aangebeld en op zijn deur gebonkt. Het was de buurman. Ze sjeesden samen naar buiten. Daar stonden vele buren naar een autobrand te kijken. De auto naast die van Jan bleek gestolen te zijn en in de brand te zijn gestoken. Er is geen verdachte aangehouden, meldt de politiewoordvoerder. Ook Jans auto vatte vlam. "Je ziet je auto in de brand gaan", vertelt Jan. "Dat was geen fijn gezicht."

"Jan wilde eigenlijk nog in zijn auto stappen, maar de buren hielden hem tegen" Carla Gerritsen

Ook buurvrouw Carla Gerritsen snelde naar de plek en bekeek de vlammenzee. "Jan wilde eigenlijk nog in zijn auto stappen", vertelt ze. "Maar de buren hielden hem tegen." Waterschade, gesmolten onderdelen en een gesprongen raam: de brandweer bluste de auto's, maar er was veel schade. Het schadebedrag is rond de 3.350 euro, vertelt Jan. "De automonteur zoekt onderdelen van de sloop uit en probeert het budget zo laag mogelijk te houden", legt Carla uit. Trieste aanblik "Het was zo'n trieste aanblik die auto", benadrukt Carla. "Onze buurman wist echt niet waar hij moest beginnen om dit op te lossen. Het was zo hartverscheurend hoe hij erbij stond." Tekst gaat verder onder de foto van de beschadigde auto.

De beschadigde auto van buurman Jan - Foto: Jan Kruit

Vlak daarvoor had hij haar nog verteld dat zijn auto door de keuring was gekomen en weer helemaal winterklaar was. "Hij was helemaal trots". Ook omdat Jan afhankelijk is van zijn auto om op zijn werk te komen, besloten Carla en de overbuurman hem te helpen. Ze begonnen een inzamelingsactie. "Het is zo verschrikkelijk sneu dat hij net daar zijn auto had geparkeerd. Het had iedereen kunnen overkomen." Jan is blij met de actie: "Ik vind het helemaal top, fijn als je zulke buren hebt."