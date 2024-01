Mevrouw Vijgen (88) ontdekt wie haar vader is en heeft ineens broers en zussen

Er na 88 jaar achter komen wie je biologische vader is. Dat overkwam de even zo oude mevrouw Vijgen uit Alkmaar, na het doen van een DNA-test. Door een flinke dosis geluk was er een match met een DNA-profiel aan de andere kant van de wereld, en zo ontdekte de hoogbejaarde zelfs vier halfbroers en -zussen in Australië.

"Ik wist helemaal niets over mijn biologische vader", vertelt mevrouw Vijgen, geboren in 1935. "Mijn moeder heeft er nooit iets over willen vertellen en ik ben vernoemd naar de man met wie ze een relatie kreeg rond mijn geboorte."

Een grote verrassing, anders kan Pollyan Vijgen uit Alkmaar het niet noemen. Met hulp van haar dochter Elise Rutten deed de 88-jarige vorig jaar een DNA-test 'om eens te zien waar ze vandaag komt en of ze er zo achter kon komen wie haar vader is.'

Via de website MyHeritage kan iedereen zijn eigen DNA-insturen. Nadat het genetisch materiaal is gecheckt, krijg je een profiel met waar je vandaag komt. Zo kan het zijn dat je vijfentwintig procent Scandinavisch, vijftig procent Engles en vijfentwintig procent Euraziatisch bent.

Haar leven lang heeft de vraag 'wie is mijn echte vader?' aan haar geknaagd. "Het liep als een rode draad door haar leven", vertelt dochter Elise. "Toen we de kans kregen om een DNA-test te doen, twijfelden we daarom geen moment."

"Het duurde ontzettend lang voordat we bericht kregen of er een match was", vertelt Elise. Lachend: "Zo lang zelfs dat mijn moeder er al klaar mee was. Maar toen gebeurde het op een ochtend afgelopen november. We kregen een bericht van de website dat het DNA van mijn moeder overeenkwam met dat van iemand in Australië. Het bleek om een halfbroer te gaan. Dat was echt bizar."

Het was een openbaring om erachter te komen dat ze een derde joods is. Maar deze kennis bracht veel nieuwe vragen met zich mee: want waar kwam die joodse kant vandaan? Gelukkig kan de website meer. Iedereen die een DNA-test heeft gedaan, komt in een databank. Zo kan het gebeuren dat jouw DNA matcht met een profiel dat er al in staat. Als dat gebeurt, betekent het een ding: je bent familie.

Meteen werd de naam Harry Benninga opgezocht. "Mijn schoondochter Demi Spong is handig met sociale media, we vonden Harry en zagen dat hij online was. We hebben gelijk gebeld en een uur met hem aan de telefoon gehangen. Echt bizar." Mevrouw Vijgen vult aan: "Het was echt heel erg bijzonder. Ik heb nooit geweten dat ik familie heb, en nu heb ik het in Australië. Ongelooflijk."

Ouwe snoeper

Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat er nog twee halfzussen en een halfbroer van mevrouw Vijgen in Australië zitten. Harry is de jongste en had toevallig een DNA-profiel gemaakt omdat hij vroeger meerdere vriendinnen had gehad. 'Misschien liep er nog ergens een kind van hem rond', had hij gegrapt tegen zijn huidige partner.