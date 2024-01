Ruzie over vuile was loopt in Hoorn uit de hand: zoon mishandelt zijn moeder

Een 25-jarige man uit Hoorn is door de politierechter in Alkmaar veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Hij krijgt de straf omdat hij vorig jaar oktober zijn moeder mishandelde na een uit de hand gelopen ruzie over vuile was.

In de rechtbank van Alkmaar werd dinsdagmiddag een familievete besproken, die op 2 oktober vorig jaar flink uit de hand liep. De moeder liep bij een worsteling met haar zoon onder meer een wond boven haar wenkbrauw op. "Als ik dit allemaal lees, word ik er een beetje verdrietig van", zei de officier van justitie op een gegeven moment tegen de verdachte. "Hoe kom je van een discussie over vuile was, in deze zaal terecht?"

Het gezin stond bij de politie al langer bekend vanwege onderlinge problemen. Zeker zes eerdere incidenten deden zich de afgelopen jaren al voor. Op 2 oktober vorig jaar ging het opnieuw fout. De aanleiding voor de ruzie tussen moeder en zoon ging over het wassen van de kleding. "Dat was al meerdere keren niet goed gegaan, drie of vier keer al. Het was een structureel probleem."

Vastgepakt, geduwd en geslagen

Toen de zoon er opnieuw iets van zei, werd hij genegeerd door zijn moeder, die achter de naaimachine zat te naaien. De zoon pakte de kleding af, waarna zijn moeder hem aanvloog. Er volgde 'een worsteling' van enkele minuten, waarbij de zoon zijn moeder zou hebben vastgepakt, op de grond geduwd en geslagen. Bovendien veroorzaakte een val tegen de deurpost een hoofdwond. "Ik weet niet hoe die wond er is gekomen."

De zoon - die zelf krassen in zijn nek opliep - ontkende in de rechtbank opzet. "Ik heb haar tijdens de ruzie wel vastgepakt en misschien weggeduwd. Maar nooit bewust geslagen of wat dan ook. Dat is niet gebeurd." De vader kwam tussen de kemphanen en gaf zijn zoon nog een klap toen agenten al in Hoorn waren gearriveerd.

Huisverbod van een maand

De moeder wilde geen aangifte doen tegen haar zoon, maar wel rust in huis. Er volgde een huisverbod van een maand voor de zoon. In die periode verbleef de zoon bij vrienden, in zijn auto of soms in een hotel, gaf hij aan. Contact met de reclassering weigerde hij. "Ik vond dat ik op voorhand al veroordeeld was, vanwege het huisverbod." De verdachte woont na de afkoelingsperiode weer thuis en gaf in Alkmaar aan dat de relatie met zijn ouders nu beter is. "We hebben afspraken gemaakt. Als we boos zijn, gaan we even uit elkaar."

De officier van justitie eiste een taakstraf van 40 uur, de advocaat van de Horinees wilde dat zijn cliënt werd vrijgesproken. De rechter kwam tot een voorwaardelijke taakstraf, mede omdat de situatie thuis de laatste maanden is verbeterd en de verdachte een baan heeft. Wel gaf ze nog een dringend advies mee: "Zorg dat die ruzies niet meer uit de hand lopen. Ruzie los je op met woorden, niet met geweld."