Water loopt metrotunnel onder IJ in door gesprongen waterleiding

Door een gesprongen waterleiding bij de Sixhaven in Amsterdam-Noord, stroomt water de tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn in. De metro rijdt daardoor niet meer van en naar Centraal Station. Het lijkt erop dat de leiding is geraakt tijdens het rooien van bomen.

Het GVB heeft een waterkering in de metrotunnel tussen Centraal en Noord geplaatst. Zo loopt het water niet verder de tunnel in, meldt een woordvoerder.

De brandweer werd om 14.50 uur opgeroepen in verband met de wateroverlast, en is inmiddels ter plekke. Een omstander plaatste een filmpje van het wegstromende water op X. Hierop is te zien dat het water via de berm wegstroom. "Daar gaat ons drinkwater. Morgen schaatsen", aldus de maker.