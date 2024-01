Over de kop: aanrijding met meerdere auto's op de A1 in Naarden

Op de A1 in Naarden vond dinsdagmiddag rond 14.30 uur een aanrijding plaats tussen meerdere auto's. Daarbij is één auto is over de kop gevlogen. Volgens de politie was iedereen aanspreekbaar, één van hen is naar het ziekenhuis gebracht.

Aanrijding vier auto's A1 - Foto: Inter Visual Studio

Volgens het AWNB heeft het ongeluk veel vertraging veroorzaakt en is er momenteel een file van zo'n drie kwartier vanuit Amsterdam. Er zijn twee van de drie rijbanen afgezet. Alle vier de betrokkenen waren aanspreekbaar en één van hen is naar het ziekenhuis gebracht door de aanwezige ambulance. Dat laat de politie weten. Het ongeluk is ontstaan omdat een bestuurder iemand van rechts in probeerde te halen. De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk.