Thuishulp laat Henny (82) en Marijke (77) in de steek: "Niemand kan helpen"

Met niemand die kan helpen en beperkte financiële middelen worstelt hulpbehoevende Henny van Ravensberg (82) uit Rijsenhout al een jaar met het huishouden. Haar thuishulp kwam plotseling niet meer opdagen. Nu overkomt buurvrouw Marijke Sturing (77) hetzelfde.

Bij de buurvrouwen kwam wekelijks iemand op bezoek die de vloer stofzuigde, de wc boende en de badkamer poetste. Opeens kwam die huishoudelijke hulp niet meer. "Ik voelde me wel in de steek gelaten", vertelt Henny van Ravensberg (82). Ze ontvangt al ruim een jaar geen huishoudelijke hulp meer vanuit de gemeente. Van welke zorgaanbieder ze hulp hoort te krijgen, durft ze niet met zekerheid te zeggen. "Op de ene op de andere dag kwam er niemand meer opdagen. Het ergste vind ik dat ik nooit bericht heb gekregen." Haar eigen gezondheid maakt het lastig om zelf het huishouden te doen. Ze heeft een herseninfarct gehad en een pacemaker. Daarnaast zorgde zij tot het overlijden van haar dementerende man voor hem. "Dat was zwaar", vertelt ze. "Maar ik had nog wel iemand waarmee ik 's avonds op de bank kon zitten." Geen hulp meer Buurvrouw Marijke Sturing (77) zit nu een maand zonder huishoudelijke hulp. Ze werd in december opgebeld door huishoudservice ZorgSamen. De hulp vanuit de huishoudservice stopt per direct, vertelde de medewerker. Acht jaar lang kon ze op dezelfde trouwe huishoudelijke hulp rekenen, maar nu moest ze het opeens zelf oplossen. "Ik snap vooral niet waarom zoiets pas op het laatste moment gecommuniceerd wordt", vertelt Marijke.

ZorgSamen is gestopt met huishoudelijke hulp in Haarlemmermeer, omdat het lastig was om de hulp efficiënt in te plannen, legt een medewerker van deze huishoudservice aan NH uit. De zorgaanbieder had te weinig cliënten en medewerkers in Haarlemmermeer. Ook was afstand tussen de woonplaatsen in de gemeente te groot, omdat de schoonmakers deze vaak per fiets moesten afleggen.

De medewerker van ZorgSamen vertelden Marijke dat ze was overgedragen aan Tzorg, een andere huishoudservice. Marijke belde de zorgaanbieder op, maar deze bleek daarvan niet op de hoogte te zijn.

"Als ik het zelf moet doen, ben ik de volgende dag geen mens meer" Marijke Sturing

Marijke besefte dat ook zij voortaan zelf haar huis schoon moet maken, net als haar buurvrouw Henny. Alleen gaat dat niet. "Als ik het zelf moet doen, ben ik de volgende dag geen mens meer." Ook hebben de buurvrouwen geen vrienden of familie die kunnen helpen in het huishouden. Marijkes ene dochter is overleden en de ander heeft zware reuma. "Ze is al blij als ze het zelf een beetje kan redden thuis", vertelt ze over haar dochter. "Mijn kleindochter kwam laatst wel weer eens langs", vertelt Henny over dit waardevolle moment. "Ze vroeg of ze moest stofzuigen, maar ik heb dan toch liever dat ze gewoon even bij me komt zitten." Eindjes aan elkaar knopen Elke week iemand inhuren is voor de buurvrouwen ook geen optie. Beide knopen iedere maand de eindjes aan elkaar. "Dat gaat gewoon niet", benadrukt Marijke. Ze moet van haar AOW en een klein beetje pensioen leven. Henny huurt eens per maand iemand in om 2,5 uur te komen schoonmaken. De rest van de maand is er niemand om te helpen. Wel betaalt ze maandelijks 20,60 euro aan de gemeente voor de huishoudelijke hulp die al ruim een jaar niet komt opdagen.

Er is bij de aanbieders een landelijk tekort aan personeel, terwijl de vraag naar huishoudelijke hulp via de gemeente juist flink is gestegen. Deze stijging heeft te maken met de invoering van het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in 2019. Onder druk Huishoudens die hulp nodig hebben, kunnen dit voor een vast tarief van 20,60 euro per maand krijgen, ongeacht hun inkomen of vermogen. Door dit abonnementstarief is hulp via de gemeente goedkoper dan wanneer inwoners zelf hulp inschakelen. Het leidt ertoe dat de toegankelijkheid van Wmo-voorzieningen onder druk komt te staan, juist voor groepen die een laag inkomen hebben, of geen beroep kunnen doen op mantelzorgers. Als een inwoner geen huishoudelijke hulp heeft gehad, maar wel gebruik heeft gemaakt van een andere Wmo-voorziening, moet de eigen bijdrage van 20,60 euro alsnog betaald worden. Deze eigen bijdrage loopt ook door wanneer er kortdurend geen zorg geleverd wordt, vertelt de woordvoerder gemeente Haarlemmermeer. In situaties waarbij er meer dan twee maanden geen zorg geleverd wordt, kan de zorgaanbieder of de inwoner contact opnemen met de gemeente om de eigen bijdrage te pauzeren.

In haar omgeving ziet Marijke veel mensen met hetzelfde probleem, maar vaak hebben zij wel het geld om particulier hulp in te huren. Volgens Marijke zijn dat vaak mensen die geen Nederlands spreken en daarom niet bij instanties als Tzorg aangenomen worden. "De gemeente zou moeten zorgen dat zij de Nederlandse taal leren." In de steek gelaten Eén ding is voor de buurvrouwen duidelijk: dit kan zo niet langer. "Het kan toch niet dat er zoveel ouderen zijn die zo hard hulp nodig hebben en geen hulp krijgen", vervolgt Marijke. "Ouderen worden gewoon in de steek gelaten."

Gemeente Haarlemmermeer is bekend met het probleem. "Het bieden van hulp bij het huishouden aan de inwoners die hier een indicatie voor hebben en personeelstekorten in de zorg is een wankel evenwicht", zegt de woordvoerder van de gemeente. Daarom heeft Haarlemmermeer ervoor gekozen om sinds juli met meer met gebieden te gaan werken, zodat zorgaanbieders niet door heel Haarlemmermeer hoeven te reizen. Daarnaast werkt de gemeente met een beschikbaarheidswijzer, waar de wachttijd per aanbieder bijgehouden wordt en inzichtelijk is. Overstappen Afhankelijk van het gebied en de zorgaanbieder is de wachttijd wisselend. Per gebied zijn er aanbieders die een korte wachttijd hebben van nul tot twee weken. Bij de keuze voor een zorgaanbieder kan hier rekening mee worden gehouden. De gemeente bekijkt samen met de Wmo-consulent hoe lang de wachtlijsten bij huishoudservices zijn en bepaalt naar aanleiding daarvan bij welke zorgaanbieder de cliënten geplaatst moeten worden. Mocht een inwoner niet tevreden zijn met de ondersteuning die zij ontvangen van een aanbieder, kan worden overgestapt naar een andere zorgaanbieder. Hiervoor kan de inwoner contact opnemen met de gemeente.

Marijke heeft goed nieuws. Nadat NH contact heeft opgenomen met Tzorg over Marijkes situatie, wordt ze opgebeld door deze huishoudservice. Omdat ze overgedragen is door ZorgSamen, krijgt ze voorrang op de wachtlijst. Voortaan komt er op maandagochtend weer een huishoudelijke hulp langs. "Dat is een pak van mijn hart", vertelt ze. Om ook goede huishoudelijke hulp voor Henny te krijgen, gaan de buurvrouwen nogmaals contact met de gemeente opnemen.

