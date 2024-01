Agressieve vrouw weigert hotel te verlaten en mishandelt agent: 'Gooide met dingen'

Een agent is gisteravond in Aalsmeer mishandeld door een hardleerse hotelgast. Nadat het personeel van Hotel Chariot melding had gemaakt van het wangedrag van de vrouw, probeerde de politie haar tot bedaren te brengen. Dat lukte niet: ze viel zelfs een agent aan.

De vrouw verbleef met haar partner in het hotel aan de Oosteinderweg, waar ze gisteravond rond 23.00 uur voor flink wat consternatie zorgde. Medewerkers vonden de situatie zo bedreigend dat zij de politie inschakelden.

Die kwam ter plaatse, en ging met de vrouw in gesprek. "We hebben haar de kans geboden om rustig naar haar hotelkamer te gaan", vertelt een politiewoordvoerder. Daar had de vrouw geen oren naar. "Ze gooide met dingen."

Op de spits

Daarna bood de politie haar de kans om het hotel te verlaten, maar ook dat advies sloeg ze in de wind. Wel mishandelde ze een agent die haar onder controle probeerde te krijgen. De agent is niet gewond geraakt, aldus de woordvoerder.

Hoteleigenaar Jan Koster vertelt NH dat de vrouw dronken was. "Ze heeft een glas kapot gegooid." Verder heeft ze in het hotel geen schade aangericht. "De politie heeft haar afgevoerd en toen zou ze die agent hebben mishandeld", vertelt hij. "Dat is allemaal voor de deur gebeurd."

Koster heeft besloten geen aangifte te doen tegen de vrouw. Volgens de hoteleigenaar is het niet eerder zo uit de hand gelopen met een dronken hotelgast. "De eerste keer in 25 jaar."

Verhoor later

De verdachte zat vanochtend nog vast, maar zal vermoedelijk vandaag worden vrijgelaten. Ze zal op een later moment worden verhoord en zich voor de rechter moeten verantwoorden voor het geweld, aldus de woordvoerder.