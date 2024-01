Door zandzakken en zelfgemaakte dijk houdt Muiderbergs strandpaviljoen droge voeten

Het hoge water van de laatste weken zorgt ook aan de Muiderbergse 'kust' voor problemen. Het leverde zelfs een halve meter tot een meter hoogteverschil op. De golven kwamen ver over het voetpad en al bijna over het terras heen.

Samen met Rijkswaterstaat, de gemeente en de brandweer is Zeemeeuw-eigenaar Ron Bot aan de slag gegaan om een dijk rondom de zaak op te werpen. Dat dit net op tijd was, bleek wel toen vlak daarna het water al tegen de nieuw gemaakte wal golfde.

Ook werd een put geslagen in de hoek van het terras, zodat het grondwaterpeil gemeten en in de gaten gehouden kan worden. De waterkering blijkt het vooralsnog te houden, waardoor het restaurant niet in het IJmeer is verdwenen.

Ramptoerisme

Dat de noodmaatregelen niet onopgemerkt bleven, merkte Bot in het weekend toen er zo'n zestig ramptoeristen waren afgekomen op het dreigende water bij het restaurant. "Gelukkig dronken ze allemaal wat", zegt hij met een knipoog. Aan de overkant 'van de plas' bouwt Bot een nieuwe zaak en voor de veiligheid komt deze een halve meter hoger te liggen dan de Zeemeeuw.

Vanaf eind van de week draait de wind weer naar het westen en de ondernemer houdt dan een beetje zijn hart vast. De dijk laat hij voorlopig even liggen. Als het water verder gezakt is, maakt hij waarschijnlijk wel een doorgang naar het voetpad maar voor nu is het wel een veilig gevoel. Dat beaamt ook dochter en opvolger Ysabel: "Vooral 's avonds en met harde wind vind ik de dijk wel een veilig idee".