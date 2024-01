Dit waren de populairste en grappigste hondennamen van 2023 in Noord-Holland

Fikkie, Lassie en Fifi zijn helemaal uit als naam voor de hond. Volgens Figo, een van de grootste huisdierenverzekeraars ter wereld, was Luna was in 2023 de populairste hondennaam in Noord-Holland. Zoek je nog inspiratie voor een leuke naam voor je trouwe viervoeter? NH zet de populairste, grappigste en apartste hondennamen hieronder voor je op een rijtje.

Foto: Adobe stock

Een groot deel van de lijst komt overeen met die van vorig jaar, maar er is één groot verschil. Niet Bella, maar Luna is dit de populairste naam voor een hond in Noord-Holland. Figo voert elk jaar onderzoek uit naar de namen van huisdieren. De lijst met de tien populairste namen van honden uit Noord-Holland is gebaseerd op data van 4300 baasjes. Top 10 hondennamen 2023 Noord-Holland: Luna Teddy Charlie Moos Bella Ollie Guus Bowie Max Bailey Grappige en aparte hondennamen Bij Figo zien ze ook dat steeds meer mensen hun hond een grappige naam geven. Denk dan aan Maurice de Hond, Dumpling of Bazooka. Bekijk de hele lijst met grappige hondennamen uit 2023 hieronder. Maurice de Hond Mootje Pad Thai Dumpling Dushi Bazooka Gratje Wifi Stinky Winston Furchill Maar het kan allemaal nog gekker. Figo heeft ook een lijstje gemaakt met de apartste hondennamen die zij voorbij hebben zien komen. White Knight of the Dutch Highlands Yum Yum Terror Sexy Saucijs Plumeau Tjoek-tjoek Popo Prutske TomTom Bekijk de hele lijst met de populairste hondennamen hier.