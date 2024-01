Nachtelijk 'gesprek' over huurgeschil IJmuiden: gebroken kaak en gekneusde ribben

Vier mannen uit Beverwijk, Heemskerk en Den Haag stonden vandaag voor de rechter. Op 24 oktober 2019 gaan zij rond middernacht ‘praten’, met de huurder van een huis in IJmuiden. Hij moet zijn huis uit, zeggen ze. De bewoner eindigt in het ziekenhuis met een gebroken kaak, gekneusde ribben en een hersenschudding.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Adobe Stock

"Het is rond middernacht als ik buiten gerommel hoor", leest de advocaat de verklaring van het zelf afwezige slachtoffer voor. "Ik ben bang en toets voor de zekerheid alvast 112 in op mijn telefoon. Ik bedenk me dat ik de voordeur alleen met het schuifje op slot heb gedaan en ga naar beneden, naar de voordeur." "Op dat moment komen vier mannen binnen en word ik meteen aangevallen en op mijn hoofd geslagen met een brandblusser. Terwijl ik geschopt word, voornamelijk tegen m'n hoofd en ribben, schreeuwen ze dat ik weg moet gaan van de huurbaas." Schoonzoon van de huurbaas Zoveel wordt vandaag duidelijk in de rechtszaal: er was onenigheid over de huur(der) van een huis in IJmuiden: vier mannen van toen tussen de 20 en 35 jaar oud kwamen 's nachts verhaal halen en het slachtoffer eindigt in het ziekenhuis. Een getuige heeft het één en ander zien en horen gebeuren. Het slachtoffer is er lichamelijk overigens weer helemaal bovenop gekomen: na ruim twee maanden herstellen was er geen blijvende schade meer. Hij zegt nooit meer in het huis terug te zijn geweest en woont nu ergens anders. Maar hoe de vork precies in de steel zat op die avond in 2019, daarover verschilt iedereen in de zaal van mening.

"Zo klinkt het meer als een boek, dan als hoe het gelopen is" Een verdachte in de rechtszaal

'Helpen' tegen overlast De oudste van de verdachten is de schoonzoon van de huurbaas, ook dat staat vast. Die staat zelf niet terecht: nergens zou uit blijken dat hij op de één of andere manier de opdracht heeft gegeven om de huurder uit zijn huis te knikkeren. Misschien is de schoonzoon hem wel uit eigen initiatief gaan 'helpen'. Het huurcontract zou afgelopen of aflopend zijn, en de huurder zou anderen tot last zijn met lawaai. Maar toen hij daar die dag over werd opgebeld, nam hij zijn telefoon niet op, zegt de advocaat van de schoonzoon.