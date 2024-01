Autowrakken en gebroken harten: hoe verder na verwoestende brand Heerhugowaard?

Treurige hoopjes ijzer en vooral veel verdriet en geregel: een gigantische brand bij een garage in Heerhugowaard laat twee weken later nog zijn sporen na. Garagehouder Rien van Dijk doet voor het eerst zijn verhaal: "Het is een nachtmerrie."

Foto: NH Media

Voor garage-eigenaar Rien van Dijk voelt het nog steeds onwerkelijk. “Daar ga je mee naar bed en daar sta je mee op”, vertelt hij over de avond van de brand op 28 december. "Het is echt een nachtmerrie, maar we zijn non-stop bezig om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan en onze klanten te helpen." Want in de vlammenzee gingen tientallen auto's verloren. Het is echter niet duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren. "En daar gaan we ook nooit achter komen", zegt Van Dijk verslagen aan de telefoon. Er is zoveel schade dat een mogelijke verklaring ook in vlammen op is gegaan. Het leek wel een slagveld op de Nijverheidsstraat toen NH een dag later ging kijken. Tekst gaat verder onder de video.

Enorme ravage na brand Heerhugowaard: "Net een oorlogsgebied" - NH Nieuws

De brand en de schade heeft grote impact op vakgarage Van Dijk en de werknemers, vertelt de eigenaar. "Het is voor iedereen heel erg en onwerkelijk om te zien. Het belangrijkste is nu dat we het team bij elkaar houden en de werkplaats weer openen. We hebben afgesproken toch samen door te gaan." 'Hoopje ijzer' Een van de auto's die verloren ging, was die van de bejaarde ouders van Elly Veldman. "Mijn ouders brachten hun auto weg voor nieuwe remmen. Ze werden de volgende dag wakker met het nieuws dat er niks meer van was overgebleven", aldus Elly. Haar ouders blijven nu ontredderd achter, zonder auto voor hun dagelijkse zaken. Hun geliefde 12 jaar oude Skoda Octavia brandde volledig uit. “Al het plastic en ijzer zijn helemaal weggesmolten.” Het enige overblijfsel is een wrak en een hoopje ijzer.

Brand garage Nijverheidsstraat in Heerhugowaard - Foto: Inter Visual Studio

"Dan kun je er nog zo zuinig op zijn geweest de afgelopen 12 jaar, maar als de auto al zo oud is, levert deze niet meer dan de dagwaarde op." En voor dat bedrag koop je helaas geen nieuwe auto. Bovendien is het een heel gedoe om alles te regelen bij de verzekering. "Op hun leeftijd is het allemaal lastig te begrijpen. Maar ze krijgen ook nog geen duidelijkheid over hoe het gaat en of ze een vergoeding kunnen krijgen", zegt Elly. Terwijl ze in de tussentijd dringend een nieuwe auto nodig hebben. Zonder auto zijn haar ouders volledig afhankelijk van de kinderen en kunnen ze niks meer. "Ik dacht meteen: hoe kan ik ze helpen? Maar ik ben ook maar verpleegkundige, dus ik heb niet de financiële middelen om te helpen." Geheim Toen kwam het idee voor een doneeractie. "Ik dacht: misschien zijn er wel mensen die willen helpen." Daarom zette ze meteen een actie online. De inzameling is nog een geheim voor haar ouders. "Ze staan niet zo graag in de belangstelling", vertelt ze lachend aan de telefoon. "Maar ik wil ze hoe dan ook helpen, want ze hebben gewoon superveel pech gehad." Bovendien is haar vader vandaag jarig. "Hoe leuk zou het zijn als ik dit uiteindelijk cadeau kan doen?" Rien van Dijk probeert ook vooruit te kijken. Hij heeft al een tijdelijke locatie gevonden aan de Galileistraat en de focus ligt vooral op alles weer laten draaien. De verwachting is dat ze volgende week al een beetje op gang zijn op die nieuwe locatie. Daar zou Rien erg blij mee zijn, maar het liefste zou hij uiteindelijk terugkeren naar zijn oude locatie. Het is nog onduidelijk of dat ook mogelijk is.