De Peiling: ik heb de schaatskoorts te pakken

Het is ijskoud en de verwachting is dat er de komende dagen geschaatst kan worden. Waarschijnlijk alleen op ondergelopen weilanden en slootjes, maar toch. Schaatsen op natuurijs is voor de liefhebbers het absolute toppunt van geluk. Schaatsenslijpers hebben het dan ook al dagen razend druk. Hoe zit het met jouw schaatskoorts en wat is je mooiste schaatsherinnering? Of heb je er helemaal niks mee en blijf je met deze ijzige gevoelstemperaturen lekker binnen?

Bij de schaatswinkels in onze provincie is het flink druk. Veel Noord-Hollanders komen voor een nieuw exemplaar ijzers of een opknapbeurt van hun huidige schaatsen. Wie deze week wil schaatsen, kan dat alleen veilig doen op officiële schaatsbanen of weilanden die onder water zijn gezet met het doel om er te schaatsen. Dat zegt Waternet. Het ijs op onze wateren zal onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk zijn.

IJs nog niet dik genoeg

Ook ijsmeester Jan Koene uit Jisp is nog niet heel optimistisch. Het ijs is op veel plekken nog niet dik genoeg om op te schaatsen. Hij probeert mensen dan ook te behoeden voor een teleurstelling en legt uit dat het echt nog wel wat langer zal moeten vriezen voordat er op de polders geschaatst kan worden. Toch is de schaatskoorts bij veel Noord-Hollanders aanwezig en kriebelt het. Hoe zit dat bij jou en wat is je mooiste schaatsherinnering?