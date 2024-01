Het zal erom spannen: kunnen we straks schaatsen of niet?

Het is eindelijk gestopt met regenen, de zon schijnt en het vriest buiten. Dat betekent: schaatskoorts. Een enkeling zet al een paar voorzichtige passen op het dunne ijs. Gaan we straks massaal het ijs op met koek-en-zopie, of is het te kort dag en hebben we pech?

NH-weerman Jan Visser laat weten dat het echt heel spannend wordt. Hij verwacht dat we wel op ijsbanen kunnen schaatsen, maar voor het echte werk zoals vaarten en meren moet het echt langer vriezen. Dat komt volgens Visser doordat het in onze provincie minder hard vriest dan in het oosten van het land en ook staat er vrij veel wind. Daardoor kan het ijs zich moeilijker vormen.

Daarnaast vindt er op dit moment door het hoge water ook bemaling plaats. Het hoogheemraadschap waarschuwde eerder al dat dit zorgt voor een flinke stroming onder het ijs, waardoor schaatsers extra alert moeten zijn. Ook de vorming van het ijs wordt door de stroming bemoeilijkt.

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Visser: "Als alles meezit, zouden we donderdagochtend kunnen schaatsen op kleine schaal. Bijvoorbeeld op ijsbanen, weilanden en kleine slootjes." Dat wordt wel kort en krachtig: donderdagmiddag wordt er zachtere lucht aangevoerd en komt de temperatuur alweer boven nul.

Geen paniek

Volgens Visser is er nog een reden voor paniek, en hoeven de schaatsen niet meteen weer op zolder opgeborgen te worden. De kans op goed schaatsweer is in februari namelijk het grootst. "De kracht van de zon is dan wel iets groter dan in januari, maar als het dan een paar nachten goed vriest kunnen we echt het ijs op. Ik sluit niks uit, de kansen zijn echt nog aanwezig."