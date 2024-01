Eindelijk een huis: dakloze Peter slaapt nog één koude nacht in zijn busje

Peter woonde vijf jaar in een bestelbus en is dus gewend geraakt aan de kou. ''Je leert ermee leven'', zegt hij, terwijl hij zijn 'meubilair' inspecteert. Hij haalt twee klapstoelen en een matras tevoorschijn uit zijn wagen. Daar moet hij het voorlopig mee doen in zijn nieuwe huis, vlak bij de plek waar zijn bus al die jaren heeft gestaan. Het is niet veel, maar er staat zóveel tegenover: hij heeft in zijn nieuwe huize verwarming, een douche en wc. ''Als ze de pot tenminste hebben laten staan'', lacht hij.

Wennen

Het is bijna niet voor te stellen, maar toch zal het wennen zijn voor Peter in een gewoon huis. Daarom vertoont hij niet de uitgelatenheid die je misschien verwacht. Natuurlijk, hij vindt het fijn een dak boven zijn hoofd te hebben. Maar daar staan huurkosten tegenover, terwijl hij in zijn bus gratis woonde. En hij zal er minder vrij zijn met directe buren naast zich.

Maar hij gaat het avontuur aan. Wat niet wil zeggen dat hij nooit meer in zijn bus te zien zal zijn. ''Misschien'', mijmert hij, ''kan ik er in de toekomst wel eens mee op vakantie.''