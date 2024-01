Hoofddorper Jesper de Jong soeverein naar volgende ronde kwalificatie Australian Open

Jesper de Jong (ATP #135) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open. De 23-jarige tennisser uit Hoofddorp was in 57 minuten klaar met de Italiaan Raul Brancaccio: 6-1, 6-2.

De Jong, die vorige maand de Nederlandse titel won ten koste van provinciegenoot Gijs Brouwer, wist nog nooit het hoofdtoernooi te halen van een grandslamtoernooi. In de volgende ronde neemt De Jong het op tegen de Braziliaan Felipe Alves, de nummer 129 van de wereld.

Gijs Brouwer is in Melbourne de andere Nederlandse inbreng in de kwalificaties. De uit Venhuizen afkomstige Brouwer (ATP #114) speelt morgen zijn eerste wedstrijd in het kwalificatietoernooi. Tegenstander is de Slowaakse Alex Molčan.

Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op maandag 15 januari en duurt tot en met zondag 28 januari.