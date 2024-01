Zaanbrug later open dan verwacht, nieuwe verkeerssituatie halverwege januari

Hoewel de bouw minder dan een jaar duurt, zijn inwoners al jarenlang bezig met 'de nieuwe Zaanbrug'. En met de huidige noodbrug die volgens hen 'veel te lang openstaat' kunnen ze dan ook niet wachten op het nieuwe exemplaar.

Tijdelijke brug weghalen

Als de nieuwe brug werkt, zal de tijdelijke Zaanbrug verwijderd moeten worden. Dit zorgt voor dat de verkeerssituatie op de Zaanweg zal veranderen van 15 januari tot en met eind maart. Op dit moment in de Zaanweg ter hoogte van de Stationsstraat al afgesloten.

"Autoverkeer vanaf Wormer naar Wormerveer kan geen gebruik kan maken van de nieuwe Zaanbrug. Autoverkeer vanuit Wormerveer richting Wormer kan via de Zaanweg wel over de nieuwe Zaanbrug rijden", schrijft provincie Noord-Holland in een persbericht.



Automobilisten worden aangeraden om via de Prins Clausbrug te rijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen over de brug gaan.



Zie in de reportage hieronder hoe de brugkleppen eerder geplaatst werden.