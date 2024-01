Waarom Amstelveense straten nog altijd bezaaid liggen met kerstbomen

Tien dagen na de jaarwisseling zijn de meeste kerstbomen ingezameld, versnipperd of verbrand, maar in sommige Amstelveense buurten liggen de kerstbomen nog bij bosjes op straat. Is de gemeente te vroeg begonnen met inzamelen of is er iets anders aan de hand?

Zoals in veel andere gemeenten is ook in Amstelveen het afvalbedrijf verantwoordelijk voor de kerstbomeninzameling. De inzameling loopt gelijk met de inzameling van het groenafval, wat betekent dat Amstelveners hun boom tegelijk met de gft-kliko kunnen aanbieden. De inzameling begon dit jaar vroeger dan in de meeste andere gemeentes, namelijk al op 2 januari. Op 15 januari is de laatste wijk aan de beurt.

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen meerdere klachten van Amstelveners. Zij hadden hun boom op de juiste dag en op de juiste manier op straat gezet, maar zagen tot hun verbazing dat hun boom 's avonds nog in de goot lag.

Driekoningen

"Kom op zeg", reageert een inwoner van de wijk Waardhuizen, waar de bomen op 3 januari zouden worden opgehaald. Inmiddels zijn we een week verder en ligt zijn boom nog steeds op straat. De man had zijn boom graag tot Driekoningen in zijn huiskamer laten staan. "Dat is een gewoonterecht. Nu is ons een week gezelligheid ontnomen", reageert hij teleurgesteld.

