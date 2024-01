Vermist meisje (15) uit Sint Maarten is terecht

Het meisje van 15 jaar uit Sint Maarten dat sinds zaterdagochtend vermist was, is terecht. Ze is gisteravond veilig en gezond thuisgekomen, meldt de politie. Haar familie maakte zich ernstige zorgen. Ze was zonder telefoon, maar met haar identiteitskaart vertrokken .

Haar vader vertelde gisteren nog aan NH dat zijn dochter zaterdagochtend op de fiets naar haar bijbaan in Sint Maarten zou gaan, maar dat ze daar nooit was aangekomen. Achteraf bleek ze zich vrijdag al te hebben afgemeld. Dat had ze echter niemand verteld.

Haar fiets werd, keurig op slot, teruggevonden op het station in Schagen. Zodoende werd vermoed dat ze met de trein was verder gereisd. Gisteravond kwam ze veilig en gezond thuis.

Waar ze in de tussentijd is geweest, is niet bekend.