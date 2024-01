De billen tegen de deur en de zonneklep open: tips tegen een bevroren auto

Het vriest 's nachts flink en dat kan problemen opleveren als je 's ochtends met de auto op pad moet. Krabben hoort erbij, maar wist je dat je ruitenwissers vast kunnen vriezen? En dat je de zonneklep omlaag moet doen als je de ventilator aanzet? Ed en Chris van Vakgarage Eekhof in Naarden geven je tips om ervoor te zorgen dat je veilig en snel op weg kan gaan met de auto in de kou.

Waar moet je op letten als je in de kou met de auto op weg moet? Volgens Chris van de garage kan het wat langer duren voordat je kan vertrekken. "Je zal eerder je mandje uit moeten", zegt hij op NH Radio.

Hij geeft een paar tips voor als je in de kou moet rijden. "Veel mensen zetten de ventilator hard aan en het raampje dan een beetje open. Dan gaat hij wat harder werken. Dat kan je beter niet doen, want het heeft de laatste tijd heel hard geregend. Die regen is allemaal bevroren in het mechanisme, dus dan heb je grote kans dat je raam of het mechanisme kapot gaat. En dan hoor je knak."

Krabbertje

Een andere veelgemaakte fout: het gooien van warm of kokend water over een bevroren voorruit. "Dat is een groot voordeel voor ons en de glashandel, maar doe dat niet", aldus Ed. "Pak gewoon een krabbertje." Chris gebruikt deze truc stiekem wel af en toe, maar niet met kokend water: hij gebruikt lauwwarm water om het ijs van zijn ruit af te krijgen.

Een ander probleem, waar vooral mensen met nieuwe auto's tegenaan kunnen lopen, is het bevriezen van de inklapbare automatische zijspiegels. Die kunnen ook vastvriezen en als ze dan worden uitgeklapt, zeggen ze ook 'knak', volgens Ed. Dat kan flink in de papieren lopen. "We hebben er nu hier een liggen van een Opel", zegt Chris. "Die is zeshonderd euro, zonder montage."

Zonneklep

De mannen geven nog een paar tips om ervoor te zorgen dat de voorruit van de auto ijsvrij blijft. "Als je in de auto zit en je hebt je ramen ontdooid, zet dan de ventilator vol aan op een warme temperatuur met je zonneklep naar beneden. Als je dat doet, circuleert de warmte bij je ruit. Dat werkt echt heel goed." Het aanzetten van de airco heeft geen nut, volgens de vakmannen. Die doet het namelijk niet bij temperaturen onder de 5 graden Celsius.