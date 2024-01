Kan de reddingsbrigade in Hoorn nog wel uitrukken? Zorgen om combinatie hoogwater en ijs

Bij reddingsbrigade Notwin in Hoorn zijn er zorgen nu het vele water in de haven bevriest. Het zorgt ervoor dat het nu nog moeilijker wordt om op tijd bij het reddingstation te komen. En ze zijn niet de enige reddingsbrigade met problemen.

Vincent Tigchelaar en een collega komen gisteravond kijken hoe het reddingstation erbij staat. "De uitdagingen stapelen zich wel op. We missen al een deel van de ploeg omdat die door het hoge water en de afzettingen hier niet met de auto kunnen komen. We zijn aangewezen op mensen die met de fiets of brommer hier kunnen komen. En tel daar een plakkaat ijs bij op en dat moet je op een gegeven moment kiezen of het nog wel realistisch is om uit te varen of niet."

Reddingstation Warder ligt er al uit

Uiteindelijk wordt voor nu besloten toch te blijven uitrukken. Ook al omdat bijvoorbeeld reddingstation Warder door het hoogwater buiten gebruik is. En zoveel reddingsbrigades zijn er niet op het Markermeer. "Ik hoop dat er niks gebeurt de komende tijd. Maar het wordt wel kritisch", aldus Tigchelaar.